Art Garfunkel heeft een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk afgezegd. Door een luchtweginfectie kan de 84-jarige zanger niet optreden.

Garfunkel, die zowel solo als met Paul Simon talloze successen boekte, moet van zijn arts rust houden om te herstellen. De zanger zegt het vervelend te vinden voor de fans die een kaartje hadden gekocht. "Voor jullie zingen is altijd een van de grootste vreugdes van mijn leven geweest, en de gedachte dat ik jullie teleurstel, doet me verdriet", staat in een verklaring.

De zanger wil de shows later, "als zijn gezondheid dat toelaat", inhalen. "Maak je alsjeblieft geen zorgen om mij. Ik ben in goede handen en ik verwacht binnenkort weer helemaal de oude te zijn."