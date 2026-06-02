KYIV (ANP/AFP/RTR) - Bij zware aanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker negen mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kyiv werd getroffen door een reeks luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin van ingestorte gebouwen.

In Dnipro, in het oosten van Oekraïne, kwamen vijf mensen om het leven, meldt The Kyiv Independent. Zeker 25 anderen raakten gewond. Op beelden die de lokale autoriteiten op Telegram plaatsten, zijn zwaarbeschadigde huizen, uitgebrande auto's en een verwoeste speeltuin te zien.

In Kyiv vielen zeker vier doden. Er raakten 51 mensen gewond, onder wie ook kinderen. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad, Vitali Klitsjko, zei dat een flatgebouw deels instortte. Op meerdere plekken brak brand uit en in een deel van de stad viel de stroom uit.

Ook Kharkiv werd getroffen door luchtaanvallen. The Kyiv Independent meldt daar zeker tien gewonden.

De Oekraïense luchtmacht meldt dat er sinds maandag 17.00 uur door Rusland 73 raketten en 656 drones zijn afgevuurd op 38 verschillende plekken. Het voornaamste doelwit was de regio Kyiv. Er zijn volgens de luchtmacht veertig Russische raketten en ruim zeshonderd drones neergehaald.