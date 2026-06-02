NEW YORK (ANP/RTR) - De reparatie van de schade aan de lanceerbasis van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin door de ontplofte raket zal volgens NASA-topman Jared Isaacman waarschijnlijk lange tijd gaan duren. Mogelijk is de raketbasis pas in 2028 weer volledig hersteld, aldus Isaacman in een interview met zakenzender CNBC.

De krachtige New Glenn-raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, ontplofte vorige week donderdag op de basis in Cape Canaveral in Florida bij een test van de systemen. Door die explosie ontstond een enorme vuurbal bij de lanceerinstallatie. De raket was bij de zogenoemde hot-fire-test verankerd aan de grond.

Bij het ongeluk vielen geen gewonden en de raket had ook geen lading satellieten aan boord die het voor Amazon naar de ruimte zou brengen. De deels herbruikbare New Glenn-raket is een concurrent van de raketten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.