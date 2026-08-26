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Doden en vermisten na overstromingen in Nepal en Tibet

26 aug , 12:38Buitenland
anp260826089 1
ANP
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KATHMANDU (ANP/RTR) - Door grote overstromingen en modderstromen in het grensgebied van Nepal en de Chinese autonome regio Tibet in de Himalaya zijn meerdere doden gevallen. Het gaat om zeker negen doden in Nepal, maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers.
In Nepal werden wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd door grote modderstromen. Reddingshelikopters konden niet landen in het getroffen bergachtige district Rasuwa in Nepal, dat ongeveer 50.000 inwoners telt.
In Tibet zeiden autoriteiten te vrezen voor "veel slachtoffers". De Chinese president Xi Jinping riep op tot een grootschalige zoektocht naar de vermisten. Ook wil hij maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen.
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