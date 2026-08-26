Brits hof eert honden op Internationale Hondendag

Het Britse hof heeft woensdag op Instagram stilgestaan bij Internationale Hondendag. "Een applausje voor onze viervoeters, want vandaag is het Internationale Hondendag!", schrijft Buckingham Palace onder een video waarin koning Charles en koningin Camilla te zien zijn met verschillende honden.

"Van medische speurhonden en blindengeleidehonden tot honden op de set van 'Rivals' en in de tuinen van Buckingham Palace en Holyroodhouse… Hier zijn slechts enkele van de vele kwispelende staarten die we dit jaar tijdens koninklijke bezoeken zijn tegengekomen", aldus het hof.

De video toont niet alleen Charles en Camilla die diverse soorten honden begroeten. Ook prinses Anne, de zus van de koning, is in de tuin van Buckingham Palace met een opspringende hond te zien.