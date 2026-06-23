Doden in Libanon door Israëlische beschietingen

NABATIEH (ANP/RTR) - Bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee mensen gedood, meldt de Libanese burgerbeschermingsdienst. Daardoor komen het bestand in Libanon en ook de besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten weer onder druk te staan.

Volgens het Libanese staatspersbureau NNA openden Israëlische troepen het vuur op een groep mensen in de buurt van de zuidelijke stad Nabatieh. Israël zegt te bekijken wat er is gebeurd.

Het leek de afgelopen twee dagen relatief rustig in Libanon, waar zondag en maandag geen doden door Israëlische aanvallen werden gemeld. Israël en Hezbollah sloten vorige week een staakt-het-vuren, onder druk van Iran en de VS. Iran heeft als onderdeel van een voorlopige overeenkomst met de VS geëist dat de Israëlische aanvallen in Libanon beëindigd worden. De Amerikaanse president Donald Trump uitte vorige week ook kritiek op het Israëlische optreden in Libanon, omdat er te veel burgers bij worden gedood.