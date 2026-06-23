Romeo Beckham maakt acteerdebuut in film Forty Love

Romeo Beckham heeft een rol bemachtigd in de film Forty Love, meldt Variety. Daarmee maakt de zoon van zangeres Victoria Beckham en oud-voetballer David Beckham zijn acteerdebuut.

Het verhaal gaat over twee professionele tennissers, waarvan één van de tennissers gespeeld wordt door Beckham. Ook onder meer Paul Kircher, Guillaume Canet en Benjamin Voisin hebben een rol in de film. Volgens Variety wordt Forty Love geregisseerd door modefotograaf Pierre-Ange Carlotti en geproduceerd door Hugo Selignac van Chi-Fou-Mi Productions. De film komt in november uit in Franse bioscopen te zien.

De 23-jarige Beckham werkt al enkele jaren als model voor modehuizen als Yves Saint Laurent en Balenciaga.