NEW DELHI (ANP) - In de Indiase hoofdstad New Delhi is een woongebouw ingestort, waarbij zeker drie doden zijn gevallen. Dat melden diverse Indiase media, waaronder de krant The Hindu en de nieuwszenders NDTV en WION.

In het gebouw wonen veel studenten, van wie er vermoedelijk tientallen onder het puin vastzitten. Veel van de studenten waren op het moment van de instorting waarschijnlijk op hun kamer, aangezien er op zondag geen lessen zijn.

Volgens getuigen bevonden zich zeker vijftig mensen in het vijf verdiepingen tellende gebouw toen het zondag rond 13.30 uur lokale tijd instortte. Onder hen zijn mogelijk ook bouwvakkers.

Bouwwerkzaamheden

Er waren bouwwerkzaamheden gaande in de kelder van het gebouw, genaamd Hostel Daze, dat vlak bij de campus van de Universiteit van Delhi ligt, schrijft de BBC.

Een lokale politicus verklaarde dat enkele van de vastzittende studenten vanonder het puin hebben gebeld en gevraagd om hulp, aldus de BBC.