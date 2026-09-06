Koningin Margrethe is zondag in het Rigshospitalet in Kopenhagen opgenomen "na een onwelwording". Dat meldt het Deense hof. Volgens het paleis zijn er een nieuwe bloeduitstorting in de heupstreek en lichte uitdroging bij de koningin geconstateerd. Margrethe zal naar verwachting de komende week in het ziekenhuis moeten blijven, waardoor ze niet aanwezig zal zijn op de uitvaart van de Noorse koning Harald.

Volgens het Deense hof is de 86-jarige koningin "opgewekt" en maakt ze het naar omstandigheden goed. De moeder van koning Frederik blijft in het ziekenhuis voor observatie en behandeling.

Half mei werd koningin Margrethe in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Een week later werd ze opnieuw opgenomen, omdat er een bloedstolsel in haar heupgebied was aangetroffen als gevolg van een eerdere val. Ze werd op 29 mei ontslagen uit het Rigshospitalet in de Deense hoofdstad.

De staatsbegrafenis van koning Harald is op woensdag 9 september in de Domkerk in Oslo. Veel Europese koningshuizen zijn tijdens de plechtigheid vertegenwoordigd. Namens Denemarken reizen koning Frederik, koningin Mary, kroonprins Christian en prinses Benedikte af.