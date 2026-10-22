Doden na Russische aanvallen op Oekraïne

KYIV (ANP) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker twee doden gevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. 34 mensen raakten gewond. Eerder werd al gemeld dat hoofdstad Kyiv was bestookt met Russische raketten. Zelensky wijst erop dat de aanvallen plaatsvonden "vrijwel onmiddellijk na een nieuwe onderhandelingsronde" tussen de VS en Rusland.

"Dit betekent dat er geen echte verandering is in de houding" van Rusland, benadrukt Zelensky. In Kyiv zijn onder meer huizen, energie-installaties en winkelcentra beschadigd. Ook is er haveninfrastructuur in Odesa aangevallen.

De Russische president Vladimir Poetin sprak woensdag met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Het Kremlin liet daarna weten in principe open te staan voor het hervatten van trilaterale gesprekken met Oekraïne.

Zelensky is kritisch. "Wanneer Rusland op onderhandelingen reageert met ballistische raketten, is er echte druk op Rusland nodig om andere stappen te zetten - stappen die een eind maken aan het doden."