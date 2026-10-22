Chris Pratt bevestigt dat personage Star-Lord in film terugkeert

Chris Pratt heeft bevestigd dat zijn personage Peter Quill, ook bekend onder zijn heldennaam Star-Lord, terugkeert in het filmuniversum van producent Marvel. Variety meldt dat de acteur dit heeft gezegd in een podcast. Quill was tot nu toe te zien in zes Marvel-films.

"Ik heb een prima relatie met de producenten", zegt Pratt. "Er zijn doorlopend gesprekken geweest over hoe we het kunnen doen. En er is al actie ondernomen om de belofte aan de fans voor de terugkeer waar te maken. Dus ja: we zullen Star-Lord weerzien."

Pratt mag echter niet zeggen in welke film dat zal zijn, en of het gaat om een hoofd- of bijrol. Het Marveluniversum staat erom bekend dat de personages doorlopend verschijnen in films waarin ze geen hoofdrol spelen. Eerder zei de acteur dat hij "alles doet dat Marvel mij vraagt als Star-Lord terug mag komen. Ik heb zelf wel ideeën welke kant ik met hem op wil. En dat zijn fucking goeie ideeën."

Het laatste optreden van Peter Quill was in de derde Guardians of the Galaxy-film die in 2023 uitkwam. De held bevond zich toen op aarde, waar hij herenigd was met zijn grootvader. Aan het einde van de titelrol stond al de tekst dat 'Star-Lord zal terugkeren'. Maar fans hebben tot nu toe moeten wachten voor een bevestiging van die belofte. De eerstvolgende Marvel-film die uitkomt is Avengers: Doomsday, half december.