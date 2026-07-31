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Dodental aardbeving Japan is opgelopen tot 34

31 jul , 4:25Buitenland
anp310726010 1
ANP
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KUMAMOTO (ANP) - Het dodental van de zware aardbeving die eerder deze week het zuidwesten van Japan trof, is vrijdag opgelopen van 28 naar 34. Dat heeft het bestuur van de regio Kumamoto bekendgemaakt.
Zes mensen kampen nog met ernstige verwondingen door de beving, die laat op dinsdag plaatsvond en leidde tot het instorten van gebouwen, het scheuren van wegen en verstoringen in de toeleveringsketens.
Bijna de helft van de slachtoffers kwam om het leven bij twee grote incidenten: bij een papierfabriek waarvan de schoorsteen instortte en bij een winkelcentrum dat instortte na een explosie.
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