Nog geen Israëlische reactie op Trumps 'akkoord', wel scepsis

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord over de Gazastrook dat de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social aankondigde. Volgens dat akkoord, dat nog nader dient te worden uitgewerkt, zullen Hamas en andere gewapende Palestijnse groepen in Gaza volledig ontwapenen, waarop Israëlische troepen zich terugtrekken uit het Palestijnse gebied.

De overeenkomst werd donderdagavond in Egypte ondertekend door onderhandelaars van Hamas, de Vredesraad en de bemiddelende landen Egypte, Qatar en Turkije. Dus niet door Israël, dat volgens Israëlische media, waaronder kranten als Haaretz en The Times of Israel, "sceptisch" is.

Een Israëlische functionaris zei tegen The Times of Israel dat "het ontwapeningsvoorstel van de Board of Peace niet voldoet aan de eisen van Jeruzalem inzake de volledige demilitarisering van Gaza". De krant concludeerde: "Ondanks Trumps optimistische bericht is het dan ook onduidelijk hoe de overeenkomst verder vorm krijgt."

Israëlische media leken vrij eensgezind in de inschatting dat de kans sowieso klein is dat Netanyahu's regering voor de verkiezingen van eind oktober akkoord gaat met wat Trump op Truth Social aankondigde.