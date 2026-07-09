CARACAS (ANP) - Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 3811, zo blijkt uit cijfers die parlementslid Jorge Rodriguez woensdag naar buiten heeft gebracht. Daarnaast zijn er 16.740 gewonden en is het aantal mensen dat ontheemd is geraakt gestegen tot 17.907.

De Verenigde Naties deden woensdag een dringende oproep voor bijna 300 miljoen dollar aan noodhulp voor Venezuela. De humanitaire nood in het land is enorm nadat een van de ergste aardbevingen in Latijns-Amerika duizenden mensen dakloos heeft gemaakt en er nog steeds duizenden worden vermist. In het zwaar getroffen La Guaira graven families nog altijd in het puin, zoekend naar de lichamen van hun dierbaren.

"Donateurs tonen zich al betrokken, en ik spreek mijn waardering en dank naar hen uit", zei VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher tijdens een bijeenkomst over de ramp. Functionarissen hebben om 296 miljoen dollar gevraagd om gedurende zes maanden dringende hulp te kunnen bieden aan 1,3 miljoen mensen, aldus Fletcher.

Venezuela deed daarnaast een oproep om bevroren tegoeden vrij te geven, zodat er geld kan worden ingezameld voor het herstel van het land.