Rhea Seehorn kon het niet droog houden toen ze hoorde dat ze genomineerd is voor een Emmy Award voor haar rol in de Apple TV+-serie Pluribus. "Ik heb 100 procent zeker zitten huilen", reageerde de actrice tegenover Deadline.

De 54-jarige Seehorn huilde niet alleen voor zichzelf maar ook voor alle anderen die meewerken aan de serie, die in totaal achttien nominaties veroverde. De show maakt onder meer kans in de categorie beste dramaserie, scenario en regie. Collega-acteurs Karolina Wydra (beste vrouwelijke bijrol) en Carlos-Manuel Vesga (beste mannelijke bijrol) zijn eveneens genomineerd.

"We hebben elkaar allemaal lopen bellen", vertelde Seehorn, op dat moment nog gekleed in haar pyjama. "We proberen elkaar allemaal te pakken te krijgen. (...) We hebben samen even een potje zitten janken. Wat een geweldige dag. We hebben deze serie gemaakt waar we zoveel van hielden en waar we zo in geloofden, en dat het zo wordt ontvangen, is echt de kers op de taart."

In Pluribus, bedacht door Breaking Bad-maker Vince Gilligan, verandert een buitenaards virus de mensheid in een vreedzaam collectief groepsbewustzijn. Een kleine groep immune overlevenden, onder wie het personage van Seehorn, probeert zich ondertussen staande te houden.

Over het aanstaande tweede seizoen weet Seehorn nog weinig te vertellen. "Ik zit in de fase dat ik enorm sta te trappelen om de scripts te lezen. Ik heb nog niets gezien, maar ik weet dat ze keihard aan het werk zijn", zegt ze over het schrijversteam.