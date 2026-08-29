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Dodental bij Kyiv loopt op na Russische aanval

29 aug , 14:22Buitenland
anp290826082 1
ANP
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KYIV (ANP/AFP) - Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïense hoofdstad Kyiv is opgelopen naar 37. Dat meldde regionaal bestuurder Tymoer Tkatsjenko, die stelde dat het reddingswerk doorgaat.
Bij de aanval zou een Russische drone in het dorp Myla een locatie hebben geraakt waar schijnbaar explosief materiaal lag opgeslagen. Er volgden brand en explosies, schrijven Oekraïense media. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. Naast de doden zijn ook tientallen gewonden gemeld.
President Volodymyr Zelensky schreef eerder op X dat politie en de veiligheidsdienst al een strafrechtelijk onderzoek hebben ingesteld. Er mag geen munitie worden opgeslagen bij woongebieden, benadrukte hij. "Degenen die dit hebben toegelaten, moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun beslissingen."
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