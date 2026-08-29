Veel gezocht naar Dolly Parton-shirts na overlijden

Het aantal zoekopdrachten naar T-shirts van Dolly Parton is sterk gestegen na het overlijden van de countryzangeres. Op kledingplatform Depop werd sinds haar dood ruim 10.000 procent vaker gezocht naar "Dolly T-shirts", meldt Rolling Stone.

Ook op eBay nam de belangstelling flink toe. Op de dag dat het overlijden van Parton bekend werd, werd daar 140 keer zo vaak naar haar T-shirts gezocht als een dag eerder. Sommige vintage-exemplaren worden volgens Rolling Stone voor meer dan 1000 dollar aangeboden.

Parton overleed onlangs op 80-jarige leeftijd. Sindsdien wordt ook haar muziek weer meer beluisterd.