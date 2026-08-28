Dodental China stijgt na overstromingsramp

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het dodental in China na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal is gestegen van drie naar vijf. Er worden nog 558 mensen vermist, melden staatsmedia.

In buurland Nepal vielen deze week honderden doden toen overstromingen voor grote verwoestingen zorgden in het berggebied. Ook de Chinese regio Tibet werd getroffen. Er worden nog reddingsoperaties uitgevoerd en het gevaar is nog niet geweken.

Zo waren er zorgen over een meer dat zich in Tibet vormde na de overstromingen, maar volgens staatszender CCTV nemen de risico's daar af. "Vergeleken met de hoge waterstand in de vroege ochtend van 27 augustus, is het waterpeil van het meer met zo'n 10 meter gedaald."

Dergelijke meren ontstonden doordat grote hoeveelheden puin rivieren blokkeerden. Nepal waarschuwde eerder voor een mogelijke doorbraak van een natuurlijke dam aan de Chinese kant van de grens. Het is onduidelijk of dat dezelfde situatie is waar CCTV melding van maakte.