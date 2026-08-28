Koning Felipe betuigt medeleven met Noorse koninklijke familie.

De Spaanse koning Felipe heeft op sociale media "met diepe droefheid" gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Felipe spreekt zijn "respect en bewondering" uit voor de overleden vorst en betuigt zijn medeleven aan de Noorse koninklijke familie.

Felipe noemt Harald "een voorbeeld van verantwoordelijkheid, waardigheid, bescheidenheid en onvermoeibare inzet voor Noorwegen en zijn bevolking". Volgens de Spaanse koning zette Harald zich zowel voor als tijdens zijn 35 jaar op de troon in voor zijn land.

"Onze deelneming, met broederlijke warmte, gaat uit naar de Noorse koninklijke familie", sluit Felipe zijn verklaring af.