ANTWERPEN (ANP) - Het dodental van de uitslaande flatbrand in Antwerpen is opgelopen tot zes, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van vijf doden. De brand is nog altijd niet onder controle, maar wordt niet meer groter.

Volgens HLN zouden alle aanwezigen inmiddels zijn geëvacueerd, maar de brandweer heeft dat nog niet bevestigd. Zij worden opgevangen in een nabijgelegen zorgcentrum, waar ook slachtofferhulp aanwezig is.

Onder anderen de 92-jarige oud-burgemeester van Antwerpen Bob Cools en zijn vrouw wonen in het pand. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis, al gaat het goed met hem, zei hij tegen HLN.

200 bewoners

In het pand op de Antwerpse Linkeroever wonen zeker tweehonderd mensen. De brandweer zei eerder nog niet te kunnen zeggen hoeveel mensen aanwezig waren.

De brandweer vermoedt dat het bedwingen van het vuur nog enkele uren kan duren.