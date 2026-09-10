QINGDAO (ANP/AFP) - Het dodental na een brand op een vrachtschip in China is opgelopen naar 25, melden staatsmedia. Eerder werd bekend dat er vijf gewonden waren.

Vijf personen die eerder als vermist werden gemeld, blijken te zijn overleden. Staatsomroep CCTV meldt dat 25 personen levenloos zijn aangetroffen. Media berichtten eerder dat zeventien mensen vanwege de brand waren geëvacueerd van de Ocean Melody.

Het schip, dat onder Liberiaanse vlag vaart, lag voor onderhoud aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao. Er waren in totaal 42 mensen aan boord. De brand brak rond 11.15 uur lokale tijd uit en woedde meer dan drie uur. De toedracht is nog niet bekend.