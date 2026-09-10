Een groot deel van Noorwegen heeft woensdag de uitvaart van koning Harald via televisie gevolgd. Volgens persbureau NTB heeft 59 procent van de bevolking iets van de uitzendingen gezien.

De hoogste cijfers waren met bijna 2,3 miljoen kijkers voor NRK. Dat is het hoogste aantal dat de publieke omroep ooit heeft geregistreerd, schrijft tv-baas Jan Egil Ådland op LinkedIn. Hij voegt eraan toe dat het "misschien wat ongevoelig is om na zo'n dag over records te praten".

De commerciële zender TV 2 trok gedurende de dag zo'n 800.000 kijkers en online nog eens 160.000.