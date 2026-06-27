Dodental na aardbevingen in Venezuela loopt op tot 1430

LA GUAIRA (ANP/RTR) - Het dodental in Venezuela na de twee verwoestende aardbevingen van donderdag is opgelopen tot 1430, maakte parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekend. Er zijn volgens hem 3200 mensen gewond geraakt en 3100 mensen dakloos geworden.

De reddingswerkzaamheden zijn nog volop bezig, want er liggen nog veel mensen onder het puin, al dan niet levend. Op een website van de Venezolaanse overheid wordt nog contact gezocht met meer dan 55.000 mensen. Dat gaat mogelijk ook om veel mensen bij wie bijvoorbeeld de telefoonlijn en het internet het niet meer doen door de schade van de bevingen.

Sommige Venezolanen verwijten de regering dat de noodhulp te langzaam op gang komt en te gebrekkig is. Inmiddels zijn meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aangekomen in Venezuela, meldden de autoriteiten. Zij helpen het door crises geteisterde land met de reddingswerkzaamheden.

Nederland heeft twee reddingsgroepen van USAR (Urban Search and Rescue) naar het getroffen gebied gestuurd. Zij worden zaterdag direct ingezet.