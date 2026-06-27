Politie Berlijn zet waterkanonnen in om mensen af te koelen

BERLIJN (ANP) - De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet, maar dit keer niet om demonstranten uit elkaar te drijven. Agenten in de Duitse hoofdstad gebruikten de spuiten nu om burgers af te koelen die last hebben van de uitzonderlijke hitte, melden Duitse media als Tagesspiegel en Bild.

Op video's op sociale media is te zien dat de twee wagens voor de Brandenburger Tor staan. Nadat een van de agenten door de luidspreker heeft afgeteld, beginnen de waterkanonnen zacht water over het plein te sproeien. Tientallen mensen stromen daarna naar de wagens om zich onder te laten sprenkelen.

De politie heeft de waterkanonnen rond laten gaan door de stad en op meerdere pleinen laten sproeien.