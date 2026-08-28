Dodental Nepal boven de 500, ruim 100 buitenlanders gered

KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land, nadat de politie eerder melding had gemaakt van 489 overleden slachtoffers.

In het land vielen deze week honderden doden door overstromingen. In buurland China staat het dodental op vijf. Daarnaast zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India.

De autoriteiten in Nepal melden ook dat inmiddels 121 buitenlandse reizigers zijn gered. Het gaat vooral om mensen uit India, maar ook om personen uit landen als China, Zuid-Korea, Italië en de Verenigde Staten. Van drie buitenlanders is de nationaliteit nog niet vastgesteld.

Vermiste Nederlanders

Het toeristenbureau zegt dat instanties nauw samenwerken om toeristen te achterhalen. Alles wordt volgens de dienst in het werk gesteld om gestrande of gewonde bezoekers te evacueren.

Nederland heeft gemeld dat zeker drie Nederlanders zijn vermist in het overstromingsgebied. In totaal wordt uitgegaan van ruim 1400 vermisten.