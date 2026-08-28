Krijgsmacht herdenkt koning Harald met serie saluutschoten

In heel Noorwegen zijn rond het middaguur saluutschoten afgevuurd naar aanleiding van het overlijden van koning Harald. Het ging om locaties in onder meer Oslo, Bergen, Trondheim en Finnmark. Op elke locatie werd door militairen 21 schoten afgevuurd, met telkens een pauze van 30 seconden.

Alle eenheden van de krijgsmacht markeren het overlijden van de koning eveneens met een minuut stilte. Ook worden oefeningen en opleidingen voor 48 uur lang opgeschort.

"Zijne Majesteit was een voorbeeld en een grote inspiratiebron voor ons allemaal. De koning was verbindend, zorgzaam en een wijs vorst die diep gemist zal worden", zei de commandant der strijdkrachten Eirik Kristoffersen eerder vrijdag.