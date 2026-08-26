Dodental Nepal opgelopen tot boven 150

KATHMANDU (ANP) - Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot zeker 157. Dat meldt de BBC op gezag van de Nepalese politie, na een update van de dienst op X. Eerder werd nog gesproken van circa honderd doden. Nog honderden mensen, onder wie veel toeristen, worden vermist. Mogelijk is ook een Nederlander vermist, al is dat nog niet bevestigd.

De rivier Bhote Koshi, nabij de grens met China en Tibet, trad tegen 08.30 uur lokale tijd plotseling buiten zijn oevers. Op beelden op sociale media is te zien hoe met veel geweld het water op kades en over bruggen slaat. Ook in het aangrenzende China wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Meer dan 250 mensen worden daar vermist.

Onduidelijk is nog waardoor het natuurgeweld werd veroorzaakt. Wetenschappers zijn volgens de BBC onder meer bezig met het bestuderen van satellietbeelden. Zo wordt gewogen of een aardbeving de oorzaak kan zijn van de landverschuiving.