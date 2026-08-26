Luke Evans schreef Tim Curry drie weken voor overlijden een brief

Acteur Luke Evans heeft zijn collega Tim Curry drie weken voor zijn overlijden nog een brief gestuurd, waarin hij hem wilde bedanken voor het werk dat hij had gedaan. De 80-jarige Curry overleed dinsdag in zijn woning in Los Angeles. De acteur was onder meer bekend van zijn rol in de film The Rocky Horror Picture Show, waarin hij te zien was als de gestoorde wetenschapper dr. Frank-N-Furter. Evans speelde dat personage dit jaar zeven maanden in de nieuwe theaterversie op Broadway.

Evans deelt woensdagavond op Instagram wat hij Curry schreef. Hij noemt hem in zijn begeleidende tekst onder meer "een krachtige, felle vlam" en "een inspiratie voor mij en vele anderen vanwege de rollen die hij speelde en de impact die hij op zo velen van ons had".

"Hoewel we elkaar nooit ontmoet hebben, ben je vanaf het begin onderdeel geweest van deze reis", schreef Evans aan Curry. "Iedere acteur die Frank speelt, valt onvermijdelijk in een gesprek dat begon met jou en dat heb ik iedere avond gevoeld. Vergeleken worden met jou is een van de mooiste complimenten die ik ooit gehad heb, ook al is het een vergelijking waar niemand ooit aan zou kunnen tippen. Er is en er zal altijd maar één Tim Curry zijn", stelt de acteur.

Evans zegt dat het "onmogelijk" is om na te doen wat Curry heeft gedaan. Hij bedankte hem verder voor zijn "onverschrokken optreden, omdat hij iets zo tijdloos heeft gecreëerd en omdat hij generaties acteurs heeft geïnspireerd om net iets moediger te zijn dan ze voor mogelijk hadden gehouden".