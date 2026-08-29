Dodental Nepal opnieuw opgelopen, ook meer toeristen gevonden

KATHMANDU (ANP/AFP) - Het dodental als gevolg van de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meesten aan de Nepalese kant van de grens.

De Nepalese toerismeautoriteit NTB meldt op X dat inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, onder wie een Belg en vier Duitsers. Twee Nederlandse toeristen zijn nog altijd vermist. Ook een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, wordt nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken communiceerde eerder in nauw contact te staan met de lokale autoriteiten. In totaal is van 320 toeristen nog onbekend waar zij zijn.

Vrijdag overstroomde in Tibet een natuurlijke dam die was ontstaan na de overstromingen van woensdag. Autoriteiten vreesden daarom voor een tweede rampscenario en legden het reddingswerk tijdelijk stil. Doordat het ontstane stuwmeer sindsdien langzaam is afgenomen in volume, lijkt die dreiging af te nemen, meldden Chinese autoriteiten zaterdag.