Media: Sarah Ferguson keert terug naar Verenigd Koninkrijk

Sarah Ferguson keert naar verluidt terug in het Verenigd Koninkrijk. De 66-jarige ex-vrouw van Andrew Mountbatten-Windsor gaat zich volgens diverse Britse media vestigen in een landhuis in de buurt van Londen.

'Fergie' verdween uit de schijnwerpers nadat zij en Mountbatten-Windsor uit de Royal Lodge werden gezet na verschillende onthullingen over hun banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook werd Mountbatten-Windsor gearresteerd op verdenking van ambtsmisbruik. De voormalige hertogin van York werd daarna niet meer gezien in het VK.

Ferguson zou een tijdje in Verbier in Zwitserland hebben gewoond. Ook werd ze gespot in Oostenrijk. Volgens The Telegraph heeft ze recent ook tijd doorgebracht bij haar jongste dochter prinses Eugenie in Portugal om te helpen zorgen voor haar kleindochter Adelaide, die op 3 augustus werd geboren.