KARIBA (ANP/AFP) - Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68, zegt de politie. Onder de doden zouden vooral vishandelaren en inwoners van de dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia zijn.

De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar volgens de autoriteiten waren er 114 volwassen passagiers, vijf bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot zou ook last hebben gehad van hoge golven en harde wind toen die dinsdag omsloeg. Eerder werd nog gesproken van 44 doden en meerdere vermisten. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of door familieleden geïdentificeerd.