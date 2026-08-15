SOURBRODT (ANP/BELGA) - In het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, zegt een woordvoerder van de regionale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Baelen is een Nederlandse blushelikopter zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen en werd een tweede Nederlandse helikopter later op de dag nog verwacht.

Uit de plaatsen Sourbrodt en Bütgenbach zouden in totaal zo'n zeshonderd mensen zijn geëvacueerd. Ook over de grens met Duitsland, in Monschau, heeft het stadsbestuur de inwoners opgeroepen om zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Het management van een hotel in het Belgische Ovifat besloot zelf het hotel preventief te ontruimen.

Nederland helpt, net als andere landen, als onderdeel van een EU-steunmechanisme bij het bestrijden van de brand. Daarnaast zijn brandweereenheden uit verschillende delen van België aanwezig. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.