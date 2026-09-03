NICOSIA (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben voor de kust van Noord-Cyprus nog een lichaam geborgen nadat afgelopen weekend een hogesnelheidsveer was gezonken. Daardoor staat het dodental nu op tien. Nog achttien mensen worden vermist.

Na het kapseizen van het vaartuig werden 239 mensen gered. Acht doden werden al snel gevonden, maar twintig mensen raakten vermist. Woensdag vonden zeedrones het wrak op een diepte van een halve kilometer. Toen werd ook een lichaam gevonden, waarna donderdag het tiende lichaam kon worden geborgen.

De autoriteiten van Noord-Cyprus, een republiek die internationaal alleen erkend wordt door Turkije, vermoeden dat de rest van de vermisten met het veer naar de bodem van de zee is gezonken. De reddingsdiensten proberen hun lichamen met zeedrones naar de oppervlakte te halen. Ze zoeken ook nog naar de zwarte doos van het vaartuig.

Vrijwel alle slachtoffers komen uit Turkije of Noord-Cyprus.