Jennifer Lawrence is niet vies van een beetje botox af en toe, maar de actrice laat naar eigen zeggen niet graag haar haren verven of haar nagels doen. Dat vertelt de 36-jarige Amerikaanse in een interview met Vogue.

"Ik haat het om mijn haar te laten verven. Ik haat het ook om naar de nagelsalon te gaan", stelt de Hunger Games-actrice. "Ik zag een tweet waarin stond dat het 'net als naar de tandarts voor je handen gaan' was. Maar het is niet relaxend. Het is niet leuk. Het is echt heel saai. Het duurt zo lang."

Injecties in haar gezicht laten spuiten, daar draait Lawrence haar hand echter niet voor om. "Ik moet mijn gezicht wel kunnen bewegen. Ik neem maar een beetje botox. Maar als mijn huid iets meer gaat hangen dan ik zou willen, ziet het er tenminste nog stralend en mooi uit."

Met echt grote ingrepen zoals vetverwijdering is de actrice terughoudend. "Ik sta achter andere mensen die dat doen, omdat ik wel wil zien wat er gebeurt, maar ik heb er toch mijn twijfels over. Ik zou graag wat vet in mijn wangen laten verwijderen. Dat kan niet, omdat iedereen dat dan gelijk zou zien, maar weet dat ik dat wel wil."