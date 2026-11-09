WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de legitimiteit van de uitslag van de midterms van vorige week alsnog in twijfel getrokken. Bij de midterms leden de Republikeinen een enorm verlies waardoor de controle over het Congres naar de Democraten gaat. Het is de eerste keer dat Trump zijn twijfels uit over de uitslag.

"Gelooft iemand echt dat deze 'verkiezing' eerlijk was?" schreef hij op zijn socialemediaplatform Truth Social. Trump schrijft verder dat de grote hoeveelheid aan zogenoemde "vroege stemmen" het onmogelijk had gemaakt voor de Republikeinen om te winnen. In verschillende Amerikaanse staten konden kiezers hun stem voor de verkiezingsdag op 3 november al uitbrengen. Aanvankelijk accepteerde de Amerikaanse president de uitslag van de verkiezingen.

Trump heeft eerder ongegronde beweringen gedaan over vermeende verkiezingsfraude. Dit deed hij met name na zijn nederlaag tegen Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in 2020.