AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. De handel kreeg steun van de chipbedrijven die verder herstel toonden van de zware verliezen van vorige week door de uitverkoop in de AI-sector. Wel stond de chipindustrie opnieuw in de belangstelling door de affaire van Nvidia-topman Jensen Huang met een vrouw die wordt verdacht van spionage voor China. Op Wall Street ging de koers van Nvidia daardoor flink omlaag.

De Nederlandse chipfondsen ASMI, Besi en ASML werden echter niet mee omlaaggetrokken door de onrust rond Nvidia en stegen tot 4,7 procent. De banken ING en ABN AMRO deden het ook goed met plussen tot ruim 4 procent. Staalproducent ArcelorMittal klom 3,7 procent.

De AEX eindigde 0,8 procent hoger op 1129,97 punten. De MidKap ging 1,2 procent vooruit tot 1119,84 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Parijs en Frankfurt werden plussen tot 1,7 procent op de koersenborden gezet.

Diplomatieke oplossing

Shell zakte 0,7 procent door een verdere daling van de olieprijzen door toenemende hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten. Vorige week zakten de olieprijzen ook al flink in.

In de MidKap waren de defensiebedrijven CSG en Theon gewild bij beleggers met plussen tot bijna 5 procent. De bouwbedrijven Heijmans en BAM werden tot 4,5 procent hoger gezet. Biotechnoloog Pharming en Air France-KLM boekten koerswinsten tot 4,3 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak.

Sif kelderde nog eens 24 procent bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5. Op vrijdag ging de funderingsspecialist voor windmolens op zee ook al hard omlaag nadat het bedrijf bij de kwartaalcijfers waarschuwde voor zijn voortbestaan. Rondom een grote order voor een windmolenpark in de Noordzee is veel onzekerheid, aldus Sif.