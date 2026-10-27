Dood tientallen gevangenen in Nigeria volgde op 'wrede' detentie

MINNA (ANP/AFP) - De dood van tientallen opgepakte mijnwerkers is vorige maand in Nigeria veroorzaakt door de "wrede en inhumane" manier waarop ze waren opgesloten. Dat concludeerden de onderzoekers die moesten ophelderen hoe de gevangenen de dood vonden in een cel in de stad Minna.

De mannen waren dood gevonden nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale goudwinning. Overlevenden vertelden dat hun bewakers niet reageerden op het gegil om hulp of gebons op de celdeur.

Uit medisch en forensisch bewijs komt naar voren dat de mijnwerkers stierven aan "acuut ademhalingsfalen als gevolg van langdurige opsluiting in een zwaar overvolle en slecht geventileerde cel, verergerd door hittestress en uitdroging", aldus het hoofd van het onderzoeksteam.

De autoriteiten hadden aanvankelijk melding gemaakt van 37 doden, maar de onderzoekers kwamen uit op 33 overleden slachtoffers. Daarvan zouden er veertien minderjarig zijn geweest.