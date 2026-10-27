Denemarken ontstemd over Fins-Noors telefoontje met Poetin

HELSINKI (ANP) - Het onverwachte telefoontje van de Finse president en de Noorse premier met de Russische president Vladimir Poetin is niet bij alle bondgenoten goed gevallen. Denemarken is "zeer sceptisch" over "soloacties" en Zweden waarschuwt dat de Europese eendracht onder druk kan komen.

De Finse president Alexander Stubb en de Noorse premier Jonas Gahr Støre belden dinsdag met Poetin over Oekraïne. Dat was besproken met Kyiv, maar volgens medestanders als Zweden en Denemarken niet met hen.

De Deense premier Mette Frederiksen "weet eerlijk gezegd niet wat de twee landen denken hiermee te bereiken". Het gesprek was ook volgens haar Zweedse collega Ulf Kristersson niet met de Scandinavische bondgenoten afgestemd. Hij waarschuwt volgens Zweedse media als Dagens Nyheter dat "het riskant is om gesprekken te voeren die de Europese stem kunnen splijten". Zonder daarmee te zeggen dat Stubb en Støre dat hebben gedaan, haast Kristersson zich toe te voegen. Niets wijst erop dat Rusland serieus werk wil maken van vredesbesprekingen, benadrukken Frederiksen en Kristersson.

Vooraf ingelicht

Stubb en Støre hebben alle bondgenoten wel vooraf gemeld dat ze met Poetin zouden bellen, zegt de Noorse premier. Het gesprek met de Russische leider duurde volgens hem anderhalf uur. De "grote meningsverschillen" tussen Poetin en henzelf zouden aan de orde zijn gekomen.

De leiders van de Noordse landen kwamen dinsdag bijeen voor een top in Helsinki.