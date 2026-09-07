BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De grote verkiezingswinst van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is een duidelijk signaal aan Berlijn en bondskanselier Friedrich Merz om veel meer te doen om de economie te stimuleren. Dat zegt de voorzitter van de belangenorganisatie voor middelgrote en kleine bedrijven in Duitsland.

Het Duitse mkb wordt de Mittelstand genoemd en vormt de ruggengraat van de Duitse economie. Voorzitter Christoph Ahlhaus zegt in een interview met persbureau Bloomberg dat de winst van AfD de frustratie bij veel mensen over de economische stagnatie in Duitsland weerspiegelt. Die frustraties zijn volgens hem zeer hoog, wat een voedingsbodem biedt voor de radicaalrechtse AfD.

Het Duitse bedrijfsleven kampt met hoge energiekosten, bureaucratische regeldruk en felle concurrentie uit China, wat heeft geleid tot omvangrijk banenverlies in onder meer de auto-industrie. Belangenorganisaties roepen al veel langer om meer actie van de federale regering om de economie te helpen.