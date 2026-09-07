BBC-presentatrice vraagt aandacht voor bloedkanker

BBC-presentatrice Maryam Moshiri heeft bekendgemaakt dat ze al bijna twee jaar met bloedkanker leeft. De 49-jarige nieuwslezer deelt haar diagnose naar eigen zeggen om meer bewustzijn te creëren rond de ziekte.

Moshiri kreeg in november 2024 de diagnose polycythemia vera (PV), een zeldzame vorm van bloedkanker die niet te genezen, maar wel te behandelen is. "Ik zal de rest van mijn leven hiervoor behandeld moeten worden", zegt ze. Moshiri spreekt in interviews met onder meer de BBC en The Times over haar ziekte.

De presentatrice onderging aanvankelijk meerdere behandelingen waarbij bloed werd afgenomen en krijgt inmiddels immunotherapie. Ze heeft de afgelopen twee jaar, ondanks onder meer ernstige vermoeidheid, doorgewerkt en zegt zich de laatste maanden beter te voelen. Moshiri werkt sinds 2003 voor de BBC.