BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse inlichtingendiensten krijgen veel meer bevoegdheden. De Bondsdag stemde in met een wetswijziging waardoor de geheime dienst niet meer alleen informatie kan verzamelen, maar ook zelf kan optreden. Duitse media spreken van een historische stap.

De Duitse inlichtingendiensten krijgen door de nieuwe wet niet alleen meer bevoegdheden in eigen land. Ze kunnen zelfs onder bepaalde omstandigheden cyberaanvallen of sabotageacties in het buitenland uitvoeren. De bedoeling is om het land zo beter te kunnen verdedigen tegen vijandige actoren uit het buitenland.

"Een paradigmaverschuiving", schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "De inlichtingendiensten zijn niet langer passief, maar mogen zich nu verdedigen tegen Rusland en andere buitenlandse mogendheden." De Süddeutsche Zeitung noemt de hervormingen "verreikend" en bestempelt de goedkeuring van het parlement als een succes voor de regering.