De NOS vat het staatsbezoek van de koning en koningin aan Qatar samen in een speciale uitzending op NPO 2. Willem-Alexander en Máxima reizen van 9 tot en met 11 december naar Qatar op uitnodiging van de emir, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani.

Naast de reguliere verslaggeving zendt de NOS op 12 december om 19.00 uur een samenvatting uit van het staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek aan Qatar in vijftien jaar en de eerste keer dat de koning en koningin in hun huidige functie het Midden-Oosten aandoen voor een staatsbezoek.

Nederland bracht in januari 2012 het laatst een staatsbezoek aan een land in het Midden-Oosten. Toenmalig koningin Beatrix deed achtereenvolgens de Verenigde Arabische Emiraten en Oman aan. Willem-Alexander en Máxima waren toen ook mee.