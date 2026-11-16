BRUSSEL (ANP) - Steun aan Oekraïne is een gedeelde Europese verantwoordelijkheid, die niet mag rusten op de schouders van slechts enkele lidstaten. Dat benadrukte de Duitse minister Johann Wadephul van Buitenlandse Zaken bij aankomst in Brussel. Duitsland en ook onder meer Nederland zijn binnen de EU de lidstaten die Oekraïne financieel en materieel het meeste steunen. Dat leidt onderling tot toenemende irritatie.

Oekraïne heeft extra steun nodig, met name voor de energievoorziening en de luchtverdediging, zei de Duitse minister voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Daar wordt onder meer gesproken over hoe de EU Oekraïne kan voorbereiden "op een nieuwe strenge winter van oorlog", zei Wadephul.

De Duitse minister vindt dat Rusland het debat over vredesonderhandelingen en een Europese veiligheidsstructuur in eigen richting stuurt met "steeds absurdere, maximalistische eisen". Dat zeiden ook Kallas en diverse andere EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag.