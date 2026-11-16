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Heavymetalband Judas Priest in 2027 te zien in Groningen

16 nov , 11:12Entertainment
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De Britse heavymetalband Judas Priest komt naar Nederland. Op 22 juni 2027 is de band te zien in Martiniplaza in Groningen, meldt concertorganisator MOJO. Heavymetalband Saxon is de special guest.
De show is onderdeel van de Only The Strong Survive Tour. Komende zomer is Judas Priest ook te zien in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Litouwen, Polen, Oostenrijk, Tsjechië, Turkije en Griekenland.
Judas Priest is bekend van onder meer de nummers Breaking the Law en Living After Midnight. De band werd opgericht in 1969 en wordt gezien als een van de grondleggers van het heavymetalgenre.
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