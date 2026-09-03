BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk om te zorgen dat burgers toegang houden tot elektriciteit.

Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten.

"De energievoorziening blijft een frontlinie in deze oorlog", meldt het Duitse ministerie van Economische Zaken. "Daarom steunen we Oekraïne bij het beschermen en herstellen van zijn energie-infrastructuur en roepen we alle internationale partners op om verdere inspanningen te leveren."

Bondgenoten hebben een speciaal fonds opgezet om de energiesector te steunen. Duitsland heeft daar honderden miljoenen aan bijgedragen. In totaal is sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht door internationale geldschieters, zegt het Duitse ministerie.