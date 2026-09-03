Prinses Beatrix is op zaterdag 10 oktober aanwezig bij de zevende editie van het wandelevenement Het Oranjepad, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. De wandeling vindt dit jaar plaats in de buurt van Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Het Oranjepad wordt georganiseerd door het Prinses Beatrix Spierfonds. Deelnemers laten zich sponsoren om op die manier geld op te halen voor onderzoek naar spierziekten.

Beatrix, die sinds 1957 beschermvrouwe is van het naar haar vernoemde fonds, is onder meer aanwezig bij de finish van het evenement. Ook is ze bij de bekendmaking van de opbrengst van het Oranjepad.