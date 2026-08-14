GEY (ANP/RTR/DPA) - In Duitsland wordt een dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. De evacuatie treft alle 1800 inwoners van Gey, een plaatsje op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België.

De inwoners werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en alleen paspoorten, medicijnen en andere noodzakelijke spullen mee te nemen. De autoriteiten hebben een basisschool in het nabijgelegen Straß ingericht als opvanglocatie.

De brand woedt ten westen van Gey, een plaats binnen de gemeente Hürtgenwald. De autoriteiten zeiden donderdag dat 25 hectare aan bos was getroffen. Dat is ongeveer de oppervlakte van 35 voetbalvelden.

De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter afstand van de bebouwing. Ook Großhau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar, maar daar geldt vooralsnog geen evacuatiebevel. Mensen worden wel opgeroepen om het gebied te vermijden.