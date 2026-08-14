BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Chinese toeristen maken naar verwachting in de tweede helft van 2026 minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Dat becijfert marktonderzoekbureau China Trading Desk. De voornaamste redenen zijn sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen.

China Trading Desk verwacht voor heel 2026 dat ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland worden geboekt. Dat is nog steeds een recordaantal en ruim 7 procent meer dan in 2025. Wel is het aantal reizen bijna 3 procent minder dan in eerdere schattingen. Chinezen zullen tijdens de buitenlandse reizen ongeveer 258 miljard dollar aan uitgaven doen.

"Chinese consumenten willen nog steeds reizen, maar ze worden selectiever in wanneer een reis de moeite waard is", aldus Subramania Bhatt, hoofd van China Trading Desk. "Degenen die reizen, houden zich over het algemeen aan hun budget."

Naast de economische redenen hebben ook de geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid het reisgedrag veranderd.