Duitsland ontbiedt Iraanse gezant om aanslagplan

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse regering heeft de Iraanse ambassadeur ontboden na de veroordeling van twee mannen die in Duitsland aanslagen zouden hebben voorbereid. "Aanvallen op het Joodse leven en op degenen die het verdedigen, tolereren we niet. Nergens, en zeker niet in Duitsland", stelde het ministerie op X. "Wij veroordelen de activiteiten van Iran in de allerscherpste bewoordingen."

De mannen kregen vorige week jarenlange celstraffen opgelegd en zouden publieke figuren als doelwit hebben gehad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak over "kwaadaardige pogingen tot een aanslag" op Volker Beck van de Duits-Israëlische Vereniging en Josef Schuster van de Centrale Raad van Joden in Duitsland.

De Duitse autoriteiten stellen dat de Deense hoofdverdachte Ali Hassan S. zich liet aansturen door de Quds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde. Hij kreeg meer dan acht jaar cel. Een Afghaanse handlanger is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim vier jaar.