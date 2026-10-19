Wiegman blijft bondscoach Engelse voetbalsters tot en met EK 2029

LONDEN (ANP) - Sarina Wiegman blijft langer bondscoach van de Engelse voetbalsters. De 56-jarige Wiegman lag vast tot en met het WK van 2027 en heeft een nieuw contract getekend tot en met het EK van 2029.

"Ik ben Mark Bullingham, Debbie Hewitt en het bestuur van de Engelse voetbalbond dankbaar voor de ongelooflijke manier waarop ze mij, mijn staf en natuurlijk de spelers hebben gesteund", reageert Wiegman in een persbericht van de Engelse voetbalbond.

Wiegman is sinds 2021 bondscoach van de Engelse vrouwen, waarmee ze in 2022 voor het eerst de Europese titel pakte. Die titel wist ze in 2025 tijdens het EK in Zwitserland te prolongeren. Op het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland eindigde ze met de 'Lionesses' als tweede. Komend jaar tijdens het WK in Brazilië hoopt ze die titel alsnog te winnen.

"Grootste doel"

"Natuurlijk zal iedereen die mij kent begrijpen dat mijn grootste doel op dit moment absoluut het WK is", zegt Wiegman daarover. "Hopelijk kunnen we het land volgend jaar weer een zomer bezorgen om nooit te vergeten."

Wiegman ontving vorig jaar voor de vijfde keer de FIFA-prijs voor beste coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. De prijs won ze eerder in 2023, 2022, 2020 en voor het eerst in 2017. Dat jaar werd ze als bondscoach van de Oranjevrouwen Europees kampioen in eigen land.